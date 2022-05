MAXAMED CALI BARIISE waa hogaamiye leh 3 sifo uu ku hogaamin karo CXD

Read Time: 3 Minute, 21 Second

GEN.MAXAMED CALI BARIISE HOGGAAMIYE SADEX SIFO OO NAADIR AH KAGA DUWAN SARAAKIISHII SOO MARTAY HOGGAANKA CXDS .

SOOYAALKIISA IYO KA QEYB-GALKIISII SOO NOOLEYNTA WAXBARASHADDA SOOMAALIYA .



Gen.Maxamed oo dadka yaqaanna ay ku tilmaamaam Hoggaamiye leh Aqoon , Karti iyo Curin mududii uu Taliska CXDS ka tirsanaa DFS ay la wareegtay , Deegaanada ay ku faanaan. Lahaana , qorsheyntii iyo hoggaamintii Ciidankii la wareegay Jannaale , Awdheegle , Bariire iyo Deegaanno kale oo ka tirsan Gobalada Dalka ayaa ka mid ahaa Tiirarkii bud+dhiigga u ahaa Soo nooleynta Waxbarashadda Soomaaliya , iskuulaadkii ugu horreeyay ayuu ka furay Degmada Xamar Jajab , Sidoo kale Waxa uu ka mid ahaa Aqoonyahanno aasaasay Qaar ka mid ah Jaamacadaha ugu Tayada Wanaagsan Soomaaliya , Macalin Jaamacadeed oo Hoggaaminta Ciidanka ku Soo bartay Dalka Mareykanka , Suudaani iyo Dalal kale oo Africa iyo Yurub ka mid ah , si kooban waa PHD holder ka kaliya ee Jeneral Ciidan ah oo aqoontiisa ku helay Darajadda Ciidan .

HALGANKIISII NAF-HURNIMADA LAHAA EE DIB-U-HABEYNTA CIIDANKA XDS



Taliye Xigeenkii Hore ee CXDS General Maxamed Cali BARIISE ayaa ahaa Sargaalkii ka Dhabeeyay taaba-galinta Qorshihii DIB-U-HABEYNTA CXDS iyo in Hoggaanada Ciidanka Xoogga ay qabtaan Saraakiil leh Aqoon hoggaamineed oo Horseed u noqota Guusha ay ku faanayeen , masuuliyiintii Xafiiska Joogay 2017-2022 balse Xaqiiqadda ayaa eheed in Gen.Bariise u ahaa laf-dhabar iyo Ninkii ku dhiiraday in Soomaaliya ay yeelato Ciidan Tirsan oo leh diiwaan .

KA TAGIDIISII SHAQADA :



Marka ay ku hageyso aqoonta iyo Cilmiga waxaad leedahay Dabar adag iyo Faham aad ku kala garato wanaagga iyo Xumaanta iyo khaladaadka jira ee Sharafka Sumcadda iyo Karaamada qofka iyo tan Xafiiska dhaawaceysa

Gen.Batiise Waxa uu arkay in Ciidanka la doonayo in Siyaasadda loo adeegsado , oo laga weecinayo dhabihii loo aasaasay , waxa uu ka u sheegay Hoggaankii Talada hayay ee in CXDS ay yihiin Cudud loogu tala-galay Difaaca qaranimadda Soomaaliya oo aanay eheen in Shaqsi iyo koox ay u adeegaan , Fagaare ayuu ku diiday fulinta go’aano guracan oo la maleegay ,

Waxa uu door-biday in Shaqada uu ka tago oo uu wixii uu u dhaartay uusan beeneyn .

Waana sameeyay oo waxa uu ahaa Taliyaha kaliya ee Shaqada ugu tagay oo diiday in Ciidanka Siyaasadda ay ku milmaan .

MAXAA DHACAY MARKII UU XILKA KA TAGAY .



Waxaa dhacay Mudo kororsi dhiig ku daatay oo Ciidanka ay Horseed u ahaayeen , Waxaa dhacay duulaan lagu qaaday Madaxweyne-yaal hore , iyo Masuuliyiin Xilal Soo qabtay , Waxaa dhacay weerar lagu qaaday DG ,Ciidankiina Waxay noqdeen Kubo Siyaasadda ku milma , Waxaa dhacay wax walba oo hore uu ugu digay , Waxaa dhacay wixii Soomaali oo dhan ah aragtay , balse Gen.Bariise uu hore ugu digay .

MUSTAQBALKA DAHABIGA AH EE GEN.BARIISE

Gen.Batiise oo hadda ah Sargaal ka tirsan CXDS ayaa ka mid ah Saraakiisha ugu Sarreeysa Howlgalka Nabad ilaalinta Qaramada Midoobe Ee Koonfurta Suudan , Waxaana uu qeyb ka yahay Gudiga Amniga ee Midowga Africa, Sidoo kale Soomaaliya ayuu ku Matalaa Dalka ku Bahoobay EASF oo ah Madal ay ku midoobeen Toban Dalka oo Africa ah oo ku mideysan Cudud Ciidan iyo Iskaashi Milatari ,halkaasna Waxa uu ku gaaray waa Aqoonta iyo khibradiisa Hoggaamineed oo dhaxal-siisay in uu noqdo Hoggaamiye Africa ah ku Faanaan oo loo Hamuun qaba .

CIIDANKA XOOGGA DALKA IYO QARANKA SOOMAALIYA .



Aqoonyahankan oo ahaa aabaha isbadalka ka dhacay Soomaaliya Marka la eego , sidii looga hortagay mudo kordhinta , iyo in uu ahaa Sargaal dharaare cad ku dhiiraday in runta uu u sheego Hoggaankii Joogay Villa Somalia iyo Xukuumaddaba , Waxaa la dhihi karaa Soomaaliya ayaa General aqoontiisa iyo hoggaamintiisa ay u baahan tahay , waana in loogu abaal-gudaa in uu noqdo Taliyaha CXDS ,ama Taliyaha Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka , Maadama uu yahay PHD HOLDER leh Aqoon Ciidan iyo mid Maadi ah ba .

Gen.Bariise Dalka iyo Dadka ayaa u baahan ee Soomaaliya badbaadinteeda iyo dhismaheeda aan ku dhiira-galinno raggii u Soo hal-gamay .

FG.General Maxamed Cali Bariise Waxaan aqoon u lahaa isagoo ah Macalin iskuul , Maamule iskuul , Macalin Jaamacadeed , Rector Jaamaceed iyo Markii uu ku biiray Hoggaanka Ciidanka , aqoonyahan Waxbartay dadka iyo Dalka waqti-galiyay

