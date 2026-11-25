Daahir Xuseen Cali, oo ahaa La-taliyaha Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Arrimaha Qurba-joogta, ayaa is casilay, sidoo kalena isaga baxay Xisbiga Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), isagoo sabab uga dhigay tabashooyin siyaasadeed iyo kuwo shaqo.
Warqad iscasilaad ah oo maanta oo taariikhu ku beegan tahay 15-kii November u diray madaxweynaha, ayuu ku sheegay in go’aankiisa uu ka dhashay qanacsanaan la’aan uu ka muujiyay hoggaanka xisbiga, saameyn la’aanta xilkiisa dowladda iyo waxa uu ku tilmaamay xadgudubyo sii kordhaya oo ka dhan ah xuquuqda muwaadiniinta.
Mudane Daahir ayaa Xisbiga JSP ku eedeeyay inuu ka tanaasulay mabaadi’dii aasaaskiisa ee ku dhisnayd wada-lahaanshaha, wada-tashiga, sinnaanta iyo ka-qaybgalka siyaasadeed, isagoo sheegay in xisbiga ay si dhab ah ula wareegeen koox yar oo gaar ah.
Waxa uu sidoo kale cambaareeyay boobka dhulka, burburinta guryaha iyo barakicinta khasabka ah, gaar ahaan kuwa saameeya bulshada saboolka ah iyo dadka nugul ee aan haysan awood ay ku difaacdaan hantidooda iyo xuquuqdooda.
“Maamul wanaaggu wuxuu ka dhigan yahay ilaalinta shacabka, hantidooda iyo karaamadooda,” ayuu mudane Daahir ku yiri warqaddiisa. “Macnaheedu ma aha in dadka saboolka ah iyo kuwa nugul laga qaado guryahooda iyo dhulkooda.”
Wuxuu sheegay in xilkiisa La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Qurba-joogta uusan ka soo bixin natiijooyin muuqda oo wax ku ool ah oo wax looga qabanayo baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee dibadda ku nool, isagoo xusay in tabashooyinkooda iyo baahiyahooda aan la siin dareenkii ku habboonaa.
Mudane Daahir ayaa xusay in uusan xil dowladeed u raadsan magac iyo mansab shakhsiyeed, balse uu doonayay inuu bulshada u adeego, isla markaana difaaco xuquuqda dadka aan codkooda inta badan la maqal.
Wuxuu sidoo kale iscasilaaddiisa ku tilmaamay go’aan siyaasadeed iyo mid damiir, balse aan ka dhalan khilaaf shaqsiyeed ama dano gaar ah.
Ugu dambeyn, waxa uu ugu baaqay madaxweynaha iyo hoggaanka JSP inay dib u eegaan hab-dhaqankooda, mudnaantana siiyaan caddaaladda, wada-tashiga siyaasadeed, ilaalinta hantida muwaadiniinta iyo u adeegidda bulshada.
Iscasilaaddan ayaa imaneysa xilli ay Soomaaliya ka taagan yihiin xiisado siyaasadeed oo sii kordhaya, iyadoo khilaafaadka la xiriira maamulka dalka, ka-qaybgalka siyaasadeed iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta ay sii xoojinayaan dhaleeceynta loo jeedinayo dowladda federaalka.